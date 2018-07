Jakarta (AFP) Bei einem Brand in einer indonesischen Feuerwerksfabrik sind mindestens 23 Arbeiter getötet worden. Über 40 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Demnach brach das Feuer am Donnerstagmorgen um 09.00 Uhr (04.00 Uhr MESZ) in der am Stadtrand von Jakarta gelegenen Fabrik aus, Stunden später kämpfte die Feuerwehr weiter gegen die Flammen.

