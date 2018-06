Bamako (AFP) Im Norden Malis sind am Donnerstag drei UN-Soldaten getötet worden. Die Blauhelmsoldaten seien am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug nördlich von Kidal auf eine Mine oder einen ferngezündeten Sprengsatz gefahren, teilte die UN-Mission in dem westafrikanischen Land (Minusma) mit. Zwei UN-Soldaten seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.