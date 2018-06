Köln (SID) - Nur Außenseiterchancen haben Anna-Lena Grönefeld und Kveta Peschke beim WTA-Finale in Singapur in ihrem Auftaktspiel gegen die Topfavoritinnen Martina Hingis/Young-Jan Chan. In dem asiatischen Stadtstaat kämpfen die besten acht Teams der Saison im K.o.-System um die Martina-Navratilova-Trophäe. Grönefeld und ihre tschechische Doppelpartnerin gehen trotzdem mit viel Selbstvertrauen in die Partie, denn das Duo konnte die US-Open-Siegerinnen Hingis/Chan in dieser Saison bereits zweimal bezwingen.