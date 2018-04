New York (AFP) Der UN-Sondergesandte für die Menschenrechtslage in Nordkorea sieht negative Auswirkungen der UN-Sanktionen auf die ohnehin prekäre Situation in dem abgeschotteten Land. Tomas Quintana berichtete am Donnerstag vor der Menschenrechtsausschuss der Vollversammlung in New York, unter anderem würden Lieferungen von Krebsmedikamenten, Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen blockiert. "Die Geschichte zeigt uns, dass Sanktionen einen verheerenden Einfluss auf die Zivilbevölkerung haben können", sagte der argentinische Diplomat.

