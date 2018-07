Berlin (AFP) Die FDP lehnt eine zentrale Forderung der Grünen in der Klimapolitik auch nach der ersten Sondierungsrunde zu diesem Themenkomplex weiter ab. "Einen Kohleausstieg wird es natürlich nicht bis 2030 vollständig geben", sagte die stellvertretende FDP-Chefin Katja Suding am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin" zu dieser Grünen-Forderung. Der vollständige Kohleausstieg sei ein Ziel, "das man sich für dieses Jahrhundert vorgenommen hat". Gleichwohl sei auch ihre Partei für einen Einstieg in den Ausstieg.

