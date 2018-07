Berlin (AFP) Das Jamaika-Bündnis, über das derzeit in Berlin verhandelt wird, steht dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufolge bei den Wählern nach wie vor hoch im Kurs: 57 Prozent aller Befragten fänden es gut, wenn es zu einer solchen Regierung käme, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Umfrage. 25 Prozent fänden das schlecht, und 14 Prozent wäre es egal.

