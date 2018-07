Leipzig (AFP) Kann eine Kommune Eltern keinen Kitaplatz bereitstellen, muss sie nicht automatisch die Kosten eines selbstbeschafften Platzes bezahlen. Denn die Eltern haben keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten, die sie auch für einen vermittelten Kitaplatz hätten zahlen müssen, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil entschied. Die Ansprüche der Eltern hängen danach letztlich vom jeweiligen Landesrecht und der Kitagebührensatzung der jeweiligen Kommune ab. (Az: 5 C 19.16)

