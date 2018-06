London (SID) - Der britische Unterhaus-Abgeordnete Douglas Ross hat nach harscher Kritik an seiner Tätigkeit als Schiedsrichter-Assistent den Traum von der Teilnahme an der Fußball-WM aufgegeben. Der Schotte, der unter anderem zuletzt in der Champions League zum Einsatz kam, erklärte, seine Arbeit als Parlamentsabgeordneter sei seine "Priorität Nummer eins". Er habe realisiert, dass er beide Tätigkeiten nicht länger miteinander vereinbaren könne.

Ross hatte in der vergangenen Woche eine Parlamentsdebatte verpasst, weil er beim Champions-League-Duell zwischen dem FC Barcelona und Olympiakos Piräus an der Seitenlinie stand. Daraufhin hatte sich auch Ministerpräsidentin Theresa May öffentliche Kritik gefallen lassen müssen. Ein Oppositionspolitiker der schottischen Nationalpartei (SNP) hatte May in einer Debatte stellvertretend für Ross die Rote Karte gezeigt.

Ross betonte in einer Stellungnahme, dass auch seine politischen Gegner und Kritiker Jobs und Aufgaben abseits der Politik hätten, "ich weiß aber, dass die Aufregung um das letzte Spiel sich jederzeit wiederholen wird, wenn ich für ein Spiel nominiert werde". Ross ist Teil des Gespanns des schottischen Schiedsrichters William Collum und hatte sich Hoffnung auf eine Nominierung für die WM im kommenden Jahr in Russland gemacht.