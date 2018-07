Madrid (dpa) - Die spanische Regierung hat die Absetzung der katalanischen Regionalregierung in Barcelona beschlossen. Die Absetzung und weitere beschlossene Maßnahmen werden erst mit der Veröffentlichung im spanischen Amtsblatt wirksam. Auch das Parlament in Barcelona soll aufgelöst werden und Neuwahlen vorbereitet. Als Termin wurde der 21. Dezember ausgewählt. Die Abgeordneten des Regionalparlaments in Barcelona hatten am Nachmittag noch für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt, allerdings ohne einen Zeitplan festzulegen.

