Warschau (AFP) In Polen sind die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung nach Einschätzung des UN-Sonderberichterstatters Diego García-Sayán bedroht. Die Unabhängigkeit des Justizsystems und andere unverzichtbare demokratische Standards wie die Gewaltenteilung seien in Gefahr, sagte der ehemalige peruanische Justiz- und Außenminister am Freitag in Warschau. Ziel einer Reform des Justizsystems müsse sein es zu verbessern, nicht dessen Unabhängigkeit und Rechtmäßigkeit zu untergraben.

