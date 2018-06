Atlanta (SID) - Dennis Schröder ist zurück, seine Atlanta Hawks stecken jedoch weiter in der Krise: Trotz einer guten Vorstellung des deutschen Basketball-Nationalspielers bei seiner Rückkehr nach kurzer Verletzungspause kassierte Atlanta die fünfte Niederlage in der NBA in Folge. Beim 100:105 gegen die Denver Nuggets erzielte Schröder als Topscorer der Partie 20 Punkte, konnte damit die Pleite im ersten Heimspiel der Saison allerdings nicht verhindern.

Zwei Spiele hatte der 24 Jahre alte Spielmacher wegen einer Fußverletzung aussetzen müssen und bekam daher ein Sonderlob seines Trainers Mike Budenholzer. "Eigentlich wollte ich ihn nicht so viel spielen lassen, aber er wollte nie raus. Dafür, dass er fünf Tage nicht trainiert hat, war das eine eindrucksvolle Vorstellung." Schröder selbst hatte vor der Partie gesagt, er sei noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Mit nur einem Sieg aus dem ersten Saisonspiel gegen Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks bei nun fünf Niederlagen liegen die Hawks am Tabellenende der Eastern Conference. Am Sonntag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm, wenn die Milwaukee Bucks nach Atlanta kommen.