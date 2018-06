Seoul (dpa) - US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea davor gewarnt, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten. Jeder Angriff auf die USA oder Verbündete werde zurückgeschlagen, sagte Mattis nach jährlichen Sicherheitskonsultationen mit der Regierung in Südkorea. Auf jeden Einsatz mit Atomwaffen werde es eine "massive militärische Antwort" geben, sagte er an der Seite seines südkoreanischen Amtskollegen Song Young Moo in Seoul. Der Pentagon-Chef bekräftigte, dass die USA eine Atommacht Nordkorea nicht akzeptieren würden.

