Rangun (AFP) Die Regierung in Myanmar lässt in dem von Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit erschütterten Bundesstaat Rakhine die Reisfelder abernten. Staatliche Medien berichteten am Samstag, die Ernte werde im Gebiet von Maungdaw beginnen. Dort wütete die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya besonders heftig. Den Berichten zufolge sollen Arbeiter aus anderen Teilen des Landes bei der Ernte helfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.