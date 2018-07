Berlin (AFP) Anlässlich des bevorstehenden Reformationstags hat sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, für die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen ausgesprochen. "Dafür setzen wir uns seit Jahren ein, dafür bete ich, dafür arbeite ich", sagte Marx der "Bild am Sonntag". Der Reformationstag am 31. Oktober 2017 sei kein Schlusspunkt, "sondern ein Doppelpunkt auf unserem ökumenischen Weg als Christen in diesem Land".

