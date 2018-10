Berlin (AFP) AfD-Fraktionschefin Alice Weidel will sich nicht auf ein Ja zur Ehe für alle festlegen. "Dass ich mich privat anders entschieden habe, heißt ja nicht, dass ich die klassische Familie ablehne", sagte die Politikerin, die in Lebenspartnerschaft mit einer Frau lebt, der "Bild am Sonntag". Ob sie die Ehe für alle genauso ablehne wie ihre Partei, sei "eine interessante Frage", sagte Weidel lediglich.

