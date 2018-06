Dortmund (SID) - Topspiel schon im Achtelfinale: Rekordsieger Bayern München erwartet bereits in der Runde der letzten 16 des DFB-Pokals den Titelverteidiger Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau.

Seit 2012 treffen die Topklubs in jeder Pokalsaison aufeinander, 2012, 2014 und 2016 erst im Endspiel. "Das Spiel hat dann bald jeder häufiger gesehen als Sissi oder Dinner for one", twitterte Bayerns-Abwehrspieler Mats Hummels, der bis 2016 für den BVB gespielt hatte.

Im vergangenen April war es im Halbfinale zum Duell gekommen, dabei hatte der BVB in München mit einem 3:2 das bessere Ende für sich. Am Samstag steht zudem auch in der Liga der "Clasico" an, dann aber in Dortmund.

Schon in der zweiten Pokalrunde hatten die Münchner mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig einen echten Brocken erwischt und erst im Elfmeterschießen gewonnen. "Dritte Runde, zweites Finale. Unglaublich", twitterte Hummels weiter.

Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt muss bei Zweitligist 1. FC Heidenheim antreten. Der SC Paderborn, einziger verbliebener Drittligist im Wettbewerb, erwartet den Zweitligisten FC Ingolstadt. Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen stehen sich ebenso in einem Westduell gegenüber wie Schalke 04 und der 1. FC Köln.

Das Achtelfinale findet am 19. und 20. Dezember statt, das Endspiel in Berlin am 19. Mai 2018. - Die Spiele im Überblick:

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04

Schalke 04 - 1. FC Köln