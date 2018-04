Kobe (SID) - Trotz der prekären Tabellensituation glaubt Fußball-Weltmeister Lukas Podolski an den Klassenerhalt seines Leib- und Magenklubs 1. FC Köln. "Ja, sicher. Der FC muss schauen, dass er bis zum Winter noch so viele Punkte wie möglich holt ? und dann noch einmal sinnvoll auf dem Transfermarkt tätig wird", sagte der 32-Jährige vom japanischen J-League-Klub Vissel Kobe im Interview mit der Welt am Sonntag.

Podolski glaubt, dass die ganzen Emotionen, für die dieser Klub steht, "ein bisschen untergehen. Trotz der sportlichen Krise war ich als Kölner stolz, als ich die Bilder vom Europa-League-Spiel bei Arsenal gesehen habe. Dass da bis zu 20.000 Kölner in London waren und für eine tolle Atmosphäre gesorgt haben, war fantastisch. Das war Fußball, wie ich ihn liebe. Da ging mir das Herz auf", so Podolski.

Am Samstag verlor der FC das rheinische Derby bei Bayer Leverkusen (1:2) und ist weiterhin in der Liga sieglos Tabellenschlusslicht. Eine Rückkehr zum FC zu einem späteren Zeitpunkt ist für den "kölschen Prinz" immer noch ein Thema: "Ich habe nie geleugnet, dass ich noch mal für den FC spielen will. Warum soll ich da um den heißen Brei herumreden? Ich brauche mich da aber nicht anzubieten. Der FC ist mein Verein und bedeutet mir sehr viel. Es würde mich stolz machen, noch einmal das Trikot mit dem Geißbock zu tragen."

Podolski sprach auch schon über seine Ziele nach Ende der aktiven Laufbahn: "Das ist noch offen. Als Trainer bei einem Verein zu arbeiten, das würde ich aktuell eher ausschließen. Ich kann mir schon vorstellen, etwa beim FC in irgendeiner Position tätig zu sein und dem Klub mit meiner Erfahrung zu helfen. Auch beim DFB könnte ich mir einiges vorstellen. Mal schauen."