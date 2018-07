Dortmund (SID) - "Wunderkind" Youssoufa Moukoko sorgt in der U17 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund weiter für Furore. Der 12-Jährige erzielte am Sonntag beim 6:0 (2:0) des BVB in der B-Junioren-Bundesliga beim MSV Duisburg seine Saisontore 22 und 23. Die weiterhin ungeschlagenen Dortmunder führen nach elf Spieltagen die Staffel West mit 31 Punkten vor Schalke 04 (29) an.

In der Vergangenheit hatte es Zweifel am Alter Moukokos gegeben. Der BVB verwies in diesen Zusammenhang wiederholt auf die Originaldokumente, die den Dortmundern vorlägen.