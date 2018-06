Brüssel (AFP) Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall in einem Thalys-Schnellzug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris hat die belgische Polizei am Montag vier Verdächtige festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden sie vernommen; der Ermittlungsrichter sollte entscheiden, ob sie inhaftiert würden oder nicht. Vier Razzien fanden in Brüssel statt, zwei weitere im französischsprachigen Wallonien. Dabei wurden der Staatsanwaltschaft zufolge "weder Waffen, noch Sprengstoff" gefunden.

