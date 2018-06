Berlin (AFP) Die Grünen wollen bei den Jamaika-Sondierungen zur Sozialpolitik einen Schwerpunkt auf den Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland legen. "Es kann nicht sein, dass immer noch jedes fünfte Kind in Armut lebt", sagte die Verhandlungsführerin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, am Montag vor Journalisten in Berlin.

