Jaunde (AFP) Bei Angriffen der Islamistengruppe Boko Haram in Kamerun und Nigeria sind insgesamt 16 Menschen getötet worden. Bei einem Angriff in Gouderi im Norden Kameruns schnitten Boko-Haram-Kämpfer am Sonntag elf Menschen die Kehle durch, wie eine Bürgerwehr am Montag mitteilte. Möglicherweise sei dies ein Vergeltungsangriff nach der Festnahme mehrerer Extremisten in dem Dorf gewesen. Am Montag wurden im nigerianischen Bundesstaat Borno fünf Menschen bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee getötet.

