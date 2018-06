Barcelona (AFP) Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich am Montag in Brüssel aufgehalten. Das verlautete aus spanischen Regierungskreisen. Fast zeitgleich gab ein Sprecher der Puigdemont-Partei bekannt, dass diese sich an den von der spanischen Regierung für Dezember angesetzten Wahlen in Katalonien beteiligen wolle.

