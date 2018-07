Houston (SID) - Die Houston Astros sind nur noch einen Sieg von ihrer ersten Meisterschaft in der Major League Baseball (MLB) entfernt. Das Team aus Texas feierte im fünften Spiel der World Series gegen die Los Angeles Dodgers einen dramatischen 13:12-Sieg und ging in der Serie "best of seven" 3:2 in Führung. Das möglicherweise bereits entscheidende sechste Spiel findet am Mittwoch in Los Angeles statt.

Die Astros hatten im Play-off-Halbfinale Rekordmeister New York Yankees ausgeschaltet und spielen erst zum zweiten Mal in der World Series. Für die Dodgers, die sich im Halbfinale mit 4:1 gegen Meister Chicago Cubs durchsetzten, ist es die erste Finalteilnahme seit 1988. Damals holte sich das Team seinen sechsten Titel.