Washington (AFP) Die US-Marine hat einem Medienbericht zufolge Ermittlungen gegen zwei Soldaten der Spezialtruppe Navy Seals eingeleitet, nachdem ein dritter Soldat während einer Mission in Mali erwürgt worden ist. Das berichtete die Zeitung "New York Times" am Sonntag. Ein Sprecher der Ermittlungsbehörde der Marine (NCIS) bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass zum Tod eines Elitesoldaten von der Einheit Green Berets in Mali ermittelt werde.

