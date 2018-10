Passau (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet in diesem und im kommenden Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Beschäftigten. "Die Beschäftigung in Deutschland wächst auch 2018 weiter kräftig - und damit das 13. Jahr in Folge", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe). Laut seiner aktuellen Konjunkturumfrage geht der DIHK in diesem Jahr von 650.000 neuen Stellen aus.

