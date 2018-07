Kansas City (SID) - Der deutsche Footballer Kasim Edebali schlittert mit den Denver Broncos in der US-Profiliga NFL immer weiter in eine Krise. Durch das 19:29 bei den Kansas City Chiefs ging das Team des gebürtigen Hamburgers zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Feld. In der American Football Conference (AFC) belegt Denver im zweiten Jahr nach seinem dritten Super-Bowl-Triumph mit insgesamt drei Siegen aus sieben Spielen nur den neunten Rang.