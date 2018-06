Glasgow (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes hat am Dienstagabend im Champions-League-Gruppenspiel bei Celtic Glasgow gleich fünf Änderungen in der Aufstellung im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen Leipzig vorgenommen. Niklas Süle, Rafinha, Arturo Vidal, Corentin Tolisso und Kingsley Coman spielen für Mats Hummels, Joshua Kimmich, Thiago, Sebastian Rudy und Robert Lewandowski. Die Position des angeschlagenen Torjägers in der Spitze soll James einnehmen.

Heynckes schont einige seiner Stars offenbar schon für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. Bis dahin soll auch Lewandowski, der wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel fehlt, wieder fit sein. Die Bayern wären mit einem Erfolg im Celtic Park frühzeitig für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.