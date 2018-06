Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch beim FC Porto auch mit Naby Keita bestritten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zuletzt beim 0:2 im Meisterschaftsauswärtsspiel gegen den FC Bayern München eine Schienbeinprellung erlitten.

In der Einheit auf dem Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten in Leipzig fehlte einzig Stefan Ilsanker. Der Defensiv-Allrounder laboriert weiterhin an einem angebrochenen Zeh.

Die Leipziger, die sich kurzfristig gegen ein Abschlusstraining am Abend vor dem Match in Porto entschieden hatten, können mit einem Sieg bei den Portugiesen einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Das Hinspiel gegen Porto gewann RB vor zwei Wochen mit 3:2.

Vor dem vierten Spieltag der europäischen Meisterklasse belegt der Champions-League-Debütant den zweiten Rang in der Gruppe G mit vier Punkten. Porto ist Dritter mit drei Zählern. An der Spitze liegt Besiktas Istanbul mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten.