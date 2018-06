Libreville (AFP) Nach jahrelangen Verhandlungen haben die sechs Staaten der zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (Cémac) den freien Personenverkehr in ihrer Region besiegelt. Die Cémac erklärte am Dienstag, alle Mitgliedstaaten hätten bis Ende Oktober eine entsprechende Vereinbarung aus dem Jahr 2013 ratifiziert. Künftig können die Bürger der sechs Länder ohne Visum in ein anderes Mitgliedsland reisen.

