Moskau (AFP) Die russische Regierung hat erneut Vorwürfe einer Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zurückgewiesen. Es gebe "nicht einen einzigen Beweis" für eine russische Einflussnahme, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich im vergangenen Jahr in den US-Wahlkampf eingemischt zu haben, um dem Republikaner Donald Trump zum Sieg über seine demokratische Rivalin Hillary Clinton zu verhelfen.

