New York (dpa) - Bei dem Terrorakt in New York hat es acht Tote gegeben. Das sagte der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, bei einer Pressekonferenz.

