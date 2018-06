New York (AFP) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den besonderen Schutz von Schulen in Konfliktgebieten angemahnt. In einer am Dienstag in New York verabschiedeten Erklärung zeigte sich das UN-Gremium "tief besorgt angesichts der Nutzung von Schulen zu militärischen Zwecken". Eine solche missbräuchliche Nutzung von Lehranstalten verstoße gegen internationales Recht, und die Verantwortlichen müssten juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, forderte der Sicherheitsrat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.