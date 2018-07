New York (AFP) Bei einer Schießerei im New Yorker Stadtteil Manhattan sind laut US-Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Den Berichten zufolge ereignete sich die Schießerei am Dienstag in der als Tribeca bezeichneten Gegend im Südteil von Manhattan.

