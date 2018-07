Berlin (AFP) Die Bundesregierung prüft Berichte über eine angebliche Schwarzgeldkasse an der deutschen Botschaft in Paris. Die Behörden gingen den Vorwürfen nach, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Die Vorwürfe seien im Zusammenhang mit einer personalrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Botschaft und zwei ehemaligen Mitarbeitern erhoben worden.

