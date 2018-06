Berlin (AFP) Vor der Sondierungssitzung von CDU, CSU, FDP und Grünen über die Themenkomplexe Wirtschaft und Verkehr hat sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt skeptisch zu den Einigungschancen geäußert. "Das werden heute schwere Verhandlungsrunden werden. Und ich gebe keine Prognose ab, ob man in diesen Bereichen auch eine Einigung erwarten kann", sagte Dobrindt unmittelbar vor Beginn der Gespräche der vier Parteien am Mittwoch in Berlin.

