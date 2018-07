Berlin (AFP) Nach ihren Sondierungsgesprächen zu Landwirtschaft und Verkehr haben CDU, CSU, FDP und Grüne in diesem Bereich weiteren Abstimmungsbedarf. Beide Themenblöcke würden bei der Runde am Donnerstag erneut aufgerufen, sagte der CDU-Unterhändler Helge Braun am Mittwochabend in Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte, dass die Vorstellungen einer möglichen Jamaika-Koalition in den Punkten Landwirtschaft und Verbraucherschutz "konkretisiert" werden müssten. Auch in der Verkehrspolitik gebe es noch "diverse Unterschiede".

