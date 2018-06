Berlin (AFP) Die FDP hat einen neuen Bundesgeschäftsführer. Der 42-jährige Marco Mendorf übernimmt das Amt, wie die Partei am Mittwoch in Berlin mitteilte. Er tritt damit die Nachfolge von Marco Buschmann an, der mittlerweile Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion ist. Mendorf war zuletzt seit 2012 politischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen.

