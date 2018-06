Hannover (AFP) Die zwischen den Jamaika-Parteien besonders umstrittenen Themen Klimaschutz und Flüchtlingspolitik werden offenbar doch nicht wie geplant am Donnerstag erneut bei den Sondierungsgesprächen beraten. "Diese Themen kommen in dieser Woche nicht mehr zur Sprache", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Sie würden stattdessen zunächst detailliert im kleinen Kreis besprochen.

