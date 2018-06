Berlin (AFP) Die SPD-Bundestagsfraktion hat die Einrichtung eines eigenständigen Ausschusses für Kommunalpolitik im Bundestag gefordert. Die Kommunen sollten "nicht am Katzentisch sitzen, wenn es um die Zukunft und die Lebensbedingungen in unserem Land geht", begründete Fraktionschefin Andrea Nahles den Vorstoß am Mittwoch. Statt eines Unterausschusses müsse es einen eigenständigen kommunalpolitischen Ausschuss geben, wie es bis 1969 der Fall gewesen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.