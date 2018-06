Neu Delhi (AFP) Mindestens 13 Hochzeitsgäste sind in Indien bei der Explosion einer Stromanlage getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zählt zu den Todesopfern auch eine schwangere Frau. Die Hochzeitsgesellschaft in Jaipur, der Hauptstadt des westindischen Bundesstaats Rajasthan, sei draußen versammelt gewesen, als ein Transformator explodiert sei und heißes Öl und Metallsplitter durch die Luft geflogen seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.