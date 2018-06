Jaunde (AFP) Im Norden Kameruns hat sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen eine junge Selbstmordattentäterin in die Luft gesprengt und mindestens fünf Kinder mit in den Tod gerissen. Die Attentäterin, "ein junges Mädchen", habe ihren Anschlag am Dienstagabend in dem Dorf Zamga nahe der Grenze zu Nigeria verübt, sagte ein für die Region zuständiger Sicherheitsbeamter am Mittwoch in einem Telefonat mit AFP.

