Berlin (dpa) - Die Lufthansa hat nach dem Ende von Air Berlin zwischen Frankfurt/Main und Berlin erstmals einen Jumbojet eingesetzt. Die Maschine landete am Abend auf dem Flughafen Tegel in der Hauptstadt. Mit dem Einsatz der zweitgrößten Passagiermaschine reagiert Lufthansa nach eigenen Angaben auf die starke Nachfrage, die mit den bisherigen Flugzeugkapazitäten nicht zu bewältigen wäre. Gebucht waren in der Maschine rund 280 Plätze. Im gesamten November sollen demnach mehr als 60 Jumbojets in Berlin landen, laut Sprecher von montags bis donnerstags.

