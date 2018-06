Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich schockiert über den Anschlag in New York mit acht Toten gezeigt. "Entsetzt über den schlimmen terroristischen Manhattan-Anschlag", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Englisch auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Er sprach den "Opfern und Familien" sein Beileid aus und bekräftigte, Deutschland stehe an der Seite von New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.