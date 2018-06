Berlin (AFP) Bei dem Anschlag in New York ist eine Deutsche verletzt worden. "Unter den Verletzten befindet sich eine deutsche Staatsangehörige", erklärte das Auswärtige Amt in Berlin am Mittwochmorgen.

