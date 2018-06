Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump erwägt, den Attentäter von New York im umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba einsperren zu lassen. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten in Washington: "Ich würde dies sicherlich in Erwägung ziehen".

