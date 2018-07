New York (AFP) Nach dem Terroranschlag in New York hat die US-Bundespolizei FBI einen Mann zur Fahndung ausgeschrieben: Der 32-jährige Mukhammadzoir Kadirov werde gesucht, weil er "Informationen zu dem tödlichen Angriff" haben könnte, erklärte das FBI am Mittwoch. Kadirov stammt aus Usbekistan, von dort kommt auch der Fahrzeugattentäter Sayfullo Saipov.

