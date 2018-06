Los Angeles (AFP) Gegen den mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten US-Produzenten Harvey Weinstein hat nun auch die Polizei im kalifornischen Beverly Hills Ermittlungen eingeleitet. Wie die Polizei am Dienstag (Ortszeit) erklärte, wurden die Untersuchungen nach "vielfachen Klagen" aufgenommen. Demnach wird in Beverly Hills auch gegen US-Regisseur James Toback ermittelt, der mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert ist. Nähere Angaben zu den Ermittlungen machte die Polizei in Beverly Hills nicht.

