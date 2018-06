Paris (AFP) Internationale Forscher haben im Herzen der Cheops-Pyramide in Ägypten einen riesigen Hohlraum entdeckt. Er sei dort rund 4500 Jahre lang völlig unberührt geblieben, berichteten sie in einer am Donnerstag im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie. Der Raum habe die Größe einer Passagiermaschine mit 200 Plätzen, sagte einer der Ko-Autoren, Mehdi Tajubi, der Nachrichtenagentur AFP.

