Frankfurt/Main (AFP) Die Städte in Deutschland fürchten nach einem Bericht, unter anderem wegen der Kosten für die Flüchtlingsbetreuung in den kommenden Jahren wieder Schulden machen zu müssen. Nach einem Überschuss von mehr als vier Milliarden Euro in diesem Jahr sei 2019 wieder mit einem Defizit zu rechnen, heißt es im neuen Gemeindefinanzbericht, aus dem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe zitiert.

