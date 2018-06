Dresden (AFP) In einer Asylbewerberunterkunft im sächsischen Meißen hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Die Ermittler gingen von einer möglichen Brandstiftung aus, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) in Dresden mitteilte. Das Feuer brach demnach im Erdgeschoss der Unterkunft aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.